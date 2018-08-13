Во вторник, 14 августа, на всей территории Украины ожидается жаркая тропическая погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По данным ведомства, жаркая погода ожидается в центральном часи страны Украины, где температура воздуха составит 30-33 градуса тепла, а на юге - 32-34 градуса тепла.

На западе Украины температура воздуха составит 30-33 градуса тепла, но во Львове обещают сильную грозу.

Также осадков не ожидается и на востоке страны, там воздух прогреется до 33 градусов тепла.

Кроме этого, на севере Украины температура воздуха составит днем 29-31 градусов тепла, а в Киеве - 30-32 градусов тепла.

Напомним, врачи предупреждают, что опасное для жизни состояние - тепловой удар - может развиться за считанные минуты у взрослых, детей, младенцев и даже домашних животных.

Европейские страны в ближайшие время накроет экстремальная жара, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47. По материалам MIGnews.com.ua