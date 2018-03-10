Паралимпийская сборная Украины завоевала сразу пять медалей в первый день Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом говорится на официальном сайте соревнований. Отмечено, что первые награды Украине принесли биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский. В частности, Ляшенко получила бронзовую медаль в гонке на 6 км (стоя). Еще три украинки в этой гонке попали в топ-10 Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - десятой. В свою очередь украинец Рептюх стал третьим в гонке на 7,5 км (стоя). Спортсмен преодолел дистанцию ​​с 1 непопаданием за 19 минут 27,6 секунды. В топ-15, кроме Рептюха, пробились еще 3 наши биатлонисты: Григорий Вовчинский финишировал четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат. Кроме того, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) стала серебряным призером в спринте среди женщин с проблемами зрения. Она отстала от лидера на 38,5 секунды. Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой. Первое же "золото" Украине принес Виталий Лукьяненко, который выиграл спринт среди мужчин с проблемами зрения. "Бронза" - у Анатолия Ковалевского. Еще 5 наших биатлонистов - в топ-12: четвертый - Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый - Александр Махоткин. Как сообщается, после первого дня соревнований Украина занимает 4 место в медальном зачете (1 "золото", 1 "серебро", 3 "бронзы"), лидируют США (3-1-1). Напомним, Украину на Паралимпиаде-2018 представляют 33 атлета в 3 видах спорта: биатлон, лыжные гонки и сноуборд.

