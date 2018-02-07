Пидгрушная будет нести флаг Украины на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка, капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная будет нести флаг Украины на церемонии открытия ХХІІІ Зимних Олимпийских игр в Республике Корея.

Соответствующее решение принято в среду спортсменами во время общекомандного собрания олимпийской команды Украины, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

"Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства, поэтому это вдвойне радует меня", - прокомментировала решение команды Е.Пидгрушная.

Она также призвала всех украинцев болеть за свою команду.

Как сообщалось, традиционная церемония поднятия Государственного флага Украины, предшествующая официальному открытию и символизирующая готовность команды к участию в Олимпийских играх, уже состоялась в Олимпийской деревне Пхёнчхан в Республике Корея.

Украинскую делегацию поздравил мэр Олимпийской деревни, олимпийский чемпион и член Международного олимпийского комитета Ю Сын Мин.

Е.Пидгрушная - украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, пятикратная чемпионка Европы, чемпион Европы 2009 года в эстафете.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.