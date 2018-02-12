Сборная Германии по итогам выходных лидировала в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане

Команда Германии лидировала в медальном зачете зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане по итогам соревнований, прошедших в воскресенье.

В активе немецкой команды 3 золотые и 1 бронзовая медали.

На втором месте располагается команда Нидерландов - 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. На третьем - сборная Норвегии (1, 4, 3).

Олимпийская команда России в отчетный соревновательный день медалей не завоевала, в ее активе 1 бронзовая медаль, которую в субботу в ее копилку принес шорт-трекист Семен Елистратов. В медальном зачете российская команда делит 11-14-е места с Финляндией, Италией и Казахстаном.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК размещена надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.