"Шахтер" пропустил шесть голов от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

В среду, 7 ноября, английский "Манчестер Сити" в рамках третьего тура группы F Лиги чемпионов принимал донецкий "Шахтер" и одержал разгромную победу со счетом 6:0.

Англичане забили дважды еще в первом тайме - точные удары на счету Давида Силвы и Жезуса. Бразилец в итоге оформил хет-трик, реализовав два пенальти в ворота Пятова. Всю игру в составе "Сити" на поле провел украинец Александр Зинченко.

Таким образом, у "горняков" два очка и четвертое место в группе F. "Сити" набрал уже девять пунктов и лидирует в квартете.

"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 6:0 Голы: Д. Силва, 14, Жезус, 24 (с пенальти), 72 (с пенальти), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84.

"Шахтер": Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон (Алан Патрик, 78) - Болбат, Коваленко, Тайсон (Нем, 77) - Мораес (Кайоде, 63).

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер (Данило, 61), Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Д. Силва (Гюндоган, 73), Фернандиньо (Делф, 76), Б. Силва - Стерлинг, Жезус, Марез.

Следующий поединок украинцы проведут против "Хоффенхайма" на выезде 27 ноября. По материалам Зеркало недели. Украина