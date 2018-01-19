Специалисты МОК провели более 14 тыс. допинг-тестов перед Олимпиадой в Пхенчхане

Более 14 тыс. допинг-тестов провел Международный олимпийский комитет (МОК) перед зимними Олимпийскими играми в Южной Корее, спортсменов из России тестировали в два раза чаще остальных, сообщает в четверг пресс-служба комитета.

"МОК сегодня объявил о том, что более 14 тыс. допинговых испытаний были проведены для более 6 тыс. спортсменов из 61 страны", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МОК.

Тесты проводились для обеспечения чистоты зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане с 9 февраля.

"С особым вниманием к российским спортсменам в ноябре и декабре было проведено тестирование. Спортсменов из России тестировали в два раза чаще, чем спортсменов из других стран", - отмечается в сообщении.

Наряду с увеличением объема специалисты МОК сосредоточились на тестировании спортсменов в конкретных дисциплинах из определенных стран, в отношении которых возникали вопросы, а также на отдельных спортсменах, говорится в пресс-релизе.