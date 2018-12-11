Свитолина второй раз подряд выиграла турнир во Франции

Во Франции турнир Open de Caen выиграла украинка Элина Свитолина. Это уже вторая ее победа в этом турнире. Об этом сообщается на странице Open de Caen в социальных сетях.

В последнем поединке она выиграла в трех сетах у соперницы из Беларуси Александры Саснович со счетом 3:6, 6:3, 6:4. В полуфинале она выиграла у спортсменки из Франции Манон Леонар, а Саснович - у теннисистки из Болгарии Элицы Костовой.

Свитолина - первая украинка, которая смогла пробиться в финал итогового турнира.

Украинская теннисистка Свитолина переиграла американку Слоан Стивенс в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

24-летняя Элина Свитолина впервые в своей спортивной карьере виграла в Итоговом турнире WTA. Она победила во всех матчах в группе, а в полуфинальной игре обыграла голландку Кики Бертенс со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Первый раз в Итоговом турнире WTA Элина играла в 2017 году. Тогда ей не удалось выйти из группы. Итоговый турнир - соревнования, в которых участвуют лучшие теннисистки планеты по рейтингу WTA. C 2014 года он проходит в Сингапуре. Призовой фонд - $7 млн.

Напомним, в середине октября 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила на турнире WTA в Гонконге с призовым фондом $750 тыс. По материалам the Бабель