ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов в начале нового сезона, что изменило расклады в рейтинге самых дорогих украинских футболистов:

1. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) - 20 млн евро

2. Александр Зинченко (Ман Сити) - 15 млн евро

3. Марлос (Шахтер) - 11 млн евро

4. Тарас Степаненко (Шахтер) - 10 млн евро

5. Евгений Коноплянка (Шальке) - 10 млн евро

6. Андрей Лунин (Реал) - 8,5 млн евро

7. Ярослав Ракицкий (Шахтер) - 8,5 млн евро

8. Виктор Цыганков (Динамо) - 8 млн евро

9. Денис Гармаш (Динамо) - 5 млн евро

10. Виктор Коваленко (Шахтер) - 4,5 млн евро

