ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов
2018-08-14 09:52
Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов в начале нового сезона, что изменило расклады в рейтинге самых дорогих украинских футболистов:
1. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) - 20 млн евро
2. Александр Зинченко (Ман Сити) - 15 млн евро
3. Марлос (Шахтер) - 11 млн евро
4. Тарас Степаненко (Шахтер) - 10 млн евро
5. Евгений Коноплянка (Шальке) - 10 млн евро
6. Андрей Лунин (Реал) - 8,5 млн евро
7. Ярослав Ракицкий (Шахтер) - 8,5 млн евро
8. Виктор Цыганков (Динамо) - 8 млн евро
9. Денис Гармаш (Динамо) - 5 млн евро
10. Виктор Коваленко (Шахтер) - 4,5 млн евро