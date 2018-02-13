У российских болельщиков отобрали флаг с Лениным

На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане случился скандал - в ходе лыжных соревнований сотрудники стадиона попытались отобрать у российских болельщиков на трибунах флаг с изображением Владимира Ленина.

Об этом сообщила Газета.Ru.

"Вот так русских зажимают. Не дают нормально поболеть. Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтеров", - заявил болельщик, назвавшийся "Алексеем с Колымы".

Впоследствии россиян выдворили с арены. Флаг болельщики так и не отдали, из- за чего им пришлось покинуть соревнования. Сотрудники стадиона пояснили, что коммунистическая символика запрещена из-за напряженных отношений Южной Кореи с КНДР.