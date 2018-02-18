Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу.

Серебряным призером стал представитель Китая Цзя Цзунъян, бронзовым - российский фристайлист Илья Буров.

Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане. А.Абраменко поздравили с победой президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, а также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (А.Абраменко – представитель Центрального спортивного клуба ВСУ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.