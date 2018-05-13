Украинец Ломаченко выиграл титул чемпиона мира по боксу уже в третьей весовой категории

Украинский боксер Василий Ломаченко в своем 12 бою на профессиональном ринге победил венесуэльца Хорхе Линареса (Jorge Linares) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,235 кг).

Украинец выиграл прошедший в Нью-Йорке (США) на Madison Square Garden бой ударом по корпусу в 10 раунде.

Как сообщалось, В.Ломаченко – олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. В июле 2013 года он подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank Promotions, который продлил в начале мая 2015 года на пять лет.

В.Ломаченко в июне 2014 года завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,153 кг) в своем третьем бою на профессиональном ринге, победив американца Гари Рассела-младшего. В июне 2015 года он эффектным нокаутом победил пуэрториканца Романа Мартинеса, завоевав титул WBO в следующей для себя весовой категории (58,967 кг).