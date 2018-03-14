Украинка Оксана Шишкова завоевала бронзовую награду в лыжном спринте среди женщин с нарушениями зрения в пятый день соревнований на Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская спортсменка преодолела дистанцию 1,5 километра за 4 минуты 45,6 секунды, отстав от лидера на 15,7 секунды. Это уже четвертая медаль Шишковой на этих соревнованиях.

Паралимпийской чемпионкой стала Светлана Сахненко из Белоруссии. На втором месте спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова.

За 5 дней соревнований Украина завоевала 16 наград, из которых 5 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых. В командном зачете Украина пока остается на третьей строчке.

Как сообщал УНИАН, вчера украинская сборная завоевала сразу шесть наград, две из которых - золотые.

Оксана Шишкова завоевала для Украины бронзу на Паралимпийских играх