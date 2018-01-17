Украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимние Олимпийские игры в Корее

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявляет, что по состоянию на 17 января украинские спортсмены получили 21 лицензию на зимние Олимпийские игры в Пхьончхане (Республика Корея).

"На сегодня у нас 21 официально подтвержденная лицензия", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он уточнил, что 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 - в санном спорте, 4 - фигурное катание, 1 - скелетон.

При этом министр подчеркнул, что лицензионный отбор еще идет и Украина рассчитывает на увеличение количества лицензий, в частности, на получение лицензии в фристайле Александром Абраменко.

"Чуть ли ни единственная надежда на медали - это биатлон, возможно, Александр Абраменко в фристайле. Это чтобы нам было понятно и у нас не было слишком завышенных ожиданий", - сказал он.

При этом министр напомнил, что 23 января состоится торжественная церемония проводов сборной.

"Всего на протяжении 2014-2018 годов, то есть в ходе цикла на подготовку к Олимпиаде, было выделено 265,5 млн грн", - сказал А.Жданов.

В частности, в 2018 году было выделено 23 млн грн.

Также он напомнил, что призовые призерам Олимпиады будут составлять: за 1 место - $125 тыс., 2 место - $80 тыс., 3 место - $55 тыс.