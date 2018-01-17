Украинские спортсмены завоевали 3,9 тыс. медалей в 2017, больше трети - золотые - Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявляет, что в 2017 году украинские спортсмены завоевали 3,9 тыс. медалей, из них больше трети - золотые.

"Год 2017 у нас был достаточно успешный для наших спортсменов и в целом для спортивной сферы страны, на всех международных соревнованиях Олимпийских, неодимпийских, Дефлимпийских, Паралимпийских украинские спортсмены завоевали 3,9 тыс. медалей", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он добавил, что из общего числа медалей 1 тыс. 349 являются золотыми.