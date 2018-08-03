Усик признан лучшим боксером июля по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика лучшим боксером по итогам июля. Об этом сообщаетсяна сайте организации.

В июле украинец в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в Москве одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, а также стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

На данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Следующий бой Усик может провести против "почетного" чемпиона мирапо версии WBC британцем Тони Беллью на территории Великобритании.