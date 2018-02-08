Усик вошел в топ-10 лучших боксеров мира по версии World Boxing News

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) впервые вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии World Boxing News. Об этом сообщается на сайте авторитетного издания. Украинец поднялся сразу на 5 позиций после победы над Майрисом Бриедисом и выхода в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Еще один украинский боксер, обладатель пояса WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО), сохранил за собой вторую строчку рейтинга. Отметим, что возможный соперник Ломаченко Хорхе Линарес (44-3, 27 КО), благодаря победе над Мерсито Гестой (31-2-2, 17 КО), улучшил свое положение в рейтинге и поднялся на седьмое место. Соперник Александра Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) также добился прогресса - россиянин, нокаутировавший в полуфинале Юниэра Дортикоса (22-1, 21 КО), поднялся на 21 позицию и расположился на 18 строке. Рейтинг Р4Р по версии WBN: Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес) Василий Ломаченко (Украина, второй полулегкий вес) Теренс Кроуфорд (США, первый полусредний вес) Сауль Альварес (Мексика, первый средний вес) Майки Гарсия (США, полулегкий вес) Наоя Иноуэ (Япония, второй наилегчайший вес) Хорхе Линарес (Венесуэла, легкий вес) Кит Турман (США, полусредний вес) Срисакет Сор Руингвисаи (Таиланд, второй наилегчайший вес) Александр Усик (Украина, тяжелый вес) Напомним, на кону финального поединка Всемирной боксерской суперсерии Усик - Гассиев будут пять чемпионских поясов.

