В 56-м конгрессе WBC в Киеве примут участие Тайсон, Холифилд и Льюис

Киевский городской голова Виталий Кличко на встрече с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом заявил, что Киев проведет 56-й конгресс WBC на самом высоком уровне.

"Мы ожидаем около 700 гостей-участников конгресса: звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные функционеры", - сказал В.Кличко на встрече с М.Сулейманом в понедельник.

Мэр уверен, что столица сможет провести мероприятие на самом высоком уровне. По его словам, конгресс будет проведен за средства взносов в WBC.

"Мы тратим деньги только на промоушен данного мероприятия", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько средств Киев потратит на проведение конгресса.

В то же время, В.Кличко не назвал сумму расходов.

В свою очередь, М.Сулейман отметил, что сегодня Киев является мировой столицей спорта.

По словам президента WBC, ожидается участие в мероприятии таких знаменитых боксеров, как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и других.

Он также отметил, что подготовка к проведению в Киеве конгресса WBC проходит на высоком уровне.

56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 6 октября.

WBC два года назад присвоил Виталию Кличко титул "вечного чемпиона". Ранее чемпионами мира по версии WBC были украинцы Виталий Кличко и Виктор Постол. В настоящее время этим титулом владеет Александр Усик (Украина).