В 56-м конгрессе WBC в Киеве примут участие Тайсон, Холифилд и Льюис
Киевский городской голова Виталий Кличко на встрече с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейманом заявил, что Киев проведет 56-й конгресс WBC на самом высоком уровне.
"Мы ожидаем около 700 гостей-участников конгресса: звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные функционеры", - сказал В.Кличко на встрече с М.Сулейманом в понедельник.
Мэр уверен, что столица сможет провести мероприятие на самом высоком уровне. По его словам, конгресс будет проведен за средства взносов в WBC.
"Мы тратим деньги только на промоушен данного мероприятия", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько средств Киев потратит на проведение конгресса.
В то же время, В.Кличко не назвал сумму расходов.
В свою очередь, М.Сулейман отметил, что сегодня Киев является мировой столицей спорта.
По словам президента WBC, ожидается участие в мероприятии таких знаменитых боксеров, как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и других.
Он также отметил, что подготовка к проведению в Киеве конгресса WBC проходит на высоком уровне.
56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 6 октября.
WBC два года назад присвоил Виталию Кличко титул "вечного чемпиона". Ранее чемпионами мира по версии WBC были украинцы Виталий Кличко и Виктор Постол. В настоящее время этим титулом владеет Александр Усик (Украина).