Вернидуб пішов у відставку з поста тренера "Зорі"

Юрій Вернидуб оголосив про своє рішення покинути тренерський пост після драматичного вильоту Зорі з Ліги Європи. Луганчани програли РБ Лейпциг на останніх хвилинах - 2:3. Про це повідомляє УНН з посиланням на післяматчеву прес-конференцію та офіційний сайт клубу.

"Я вдячний всій команді, вдячний "Зорі", за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли в груповий етап. Плюс не дуже гарний виступ у внутрішньому чемпіонаті. Після повернення до Києва завтра постараюся зустрітися з президентом. Думаю, ми поговоримо, і я обгрунтую своє рішення", - цитує тренера офіційний сайт Зорі.

"Я, як головний тренер, відповідаю за результат. Потрібно приймати це рішення. Для себе я прийняв таке рішення. Сподіваюся, що президент клубу Євген Геллер мене теж зрозуміє. Потрібна нова людина, яка стане головним тренером, яка зможе влити нову кров в клуб, в команду, і вони почнуть показувати ще кращі результати, ніж ті, які здобували ми", - додав Вернидуб.

52-річний Юрій Вернидуб є головним тренером Зорі з 2011 року. У 2016 році він вивів команду у фінал Кубка України, а в сезоні 2016/17 брав з нею бронзу УПЛ.