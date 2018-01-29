Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане установят рекорд по количеству участников, которые выступят в соревнованиях. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей оргкомитета. Отмечается, что накануне истек срок подачи заявок и свое участие в Играх подтвердили 2925 спортсменов из 92 стран (четыре года назад участие принимали 2858 спортсменов из 88 стран). Самый многочисленный состав будет у команды США - 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка Канады - 226 спортсменов. Сборная КНДР, получившая особую квоту Международного олимпийского комитета, будет представлена 22 спортсменами. Отметим, что впервые на зимнюю Олимпиаду приедут команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косово. Украина будет представлена минимум 32 спортсменами, но официально НОК должен огласить количество и имена спортсменов 30 января. Кроме того, будет побит рекорд по количеству разыгрываемых комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу. Впервые на Олимпиаде пройдут соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлинге. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

