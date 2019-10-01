18-летняя украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с третьей попытки покорив отметку в 2,04 метра.

Также Магучих установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.

Еще одна представительница Украины Юлия Левченко заняла четвертую позицию с результатом в 2,00 метра.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Чемпионкой мира стала россиянка Мария Ласицкане с результатом 2,04 метра. Она покорила эту высоту, использовав меньшее количество попыток, чем Магучих. Бронза досталась американке Вашти Каннингем (2,00 м) По материалам Iнше ТВ.