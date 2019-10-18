Бокс: где смотреть бой Гвоздик - Бетербиев

Бой Гвоздик - Бетербиев состоится в Филадельфии (США) на арене Льякурас Сентер 19 октября ориентировочно в 04.00 утра по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер.

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет украинец, а также - Международной боксерской федерации (IBF), который у россиянина.

Гвоздик провел 17 поединков среди профессионалов, во всех побеждал. В 14-ти случаях 32-летний боксер выиграл нокаутом.

Бетербиев провел 14 боев среди профессионалов, во всех побеждал и во всех - нокаутом.

Накануне боксеры провели взвешивание и дуэль взглядов перед очным поединком в супертяжелом весе.

По материалам Новое время.