"Динамо" уволило Хацкевича с должности главного тренера

Киевский футбольный клуб "Динамо" завершил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности", - сказано в сообщении.

Замену Хацкевича обещают огласить позднее. Причины увольнения также не указаны.

Как известно, Хацкевич был тренером "Динамо" с июня 2017 года. В 2018 и 2019 годах "Динамо" под его руководством завоевало Суперкубок Украины. По материалам Главком.