Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1 (краткий видеообзор матча)

Киевский клуб "Динамо" на стадионе "Олимпийском" принимало донцкий "Шахтер" в матче третьего тура чемпионата Украины. По итогам матча "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1.

Отмечается, что счет в поединке открыли "горняки" после того, как Соломон прострелил с правого фланга, а Мораес пяткой переправил мяч в ворота. В ответ на атаку "Шахтера" "Динамо" ответило дебютным голом Жерсона Родригеса, головой добившего мяч в сетку после того, как Пятов отбил дальний удар Гармаша.

При этом во втором тайме у Марлоса удался отличный проход по центру в штрафной "Динамо", завершившийся рикошетом и голом.

Голы: Родригес, 39 - Мораес, 21, Марлос, 64

Видеообзор https://youtu.be/sZpU3mNiy8Q