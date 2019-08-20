Люк Кемпбелл отримає рекордний гонорар за вихід проти Василя Ломаченка.

Британський боксер Люк Кемпбелл отримає свій рекордний гонорар за вихід в ринг проти українського чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка.

За інформацією Sport Arena, Люк Кемпбелл отримає чек на 1 млн фунтів стерлінгів (1 122 000 доларів) - це рекордний гонорар для британця, який провів на професійному рингу 22 поєдинки.

Василь Ломаченко за бій, який відбудеться 31 серпня в Лондоні, також отримає найбільший чек в професійній кар'єрі. Боксер і його промоутерська компанія отримають 4 млн доларів. Читайте також: Ломаченко виявився легшим за Кемпбелла на зважуванні

Нагадаємо, Ломаченко і Кемпбелл битимуться за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC, який став вакантним після відмови від нього Майки Гарсії. Також українець виставляє на кін свої чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO. Бій пройде 31 серпня в Лондоні на арені О2. Усі квитки на нього вже продані.