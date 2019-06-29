Мессі назвали найвеличнішим футболістом в історії

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Sport.es. Морено асистував Луїсу Енріке, коли той очолював каталонський клуб.

"Лео - найбільший гравець всіх часів. Я не бачив Пеле чи Марадону наживо, але Мессі неймовірний навіть на тренуваннях, - вважає Морено. - Він ідеальний професіонал. Дехто вважає, що це природний дар, але він приїжджає на тренування одним із перших, стежить за тим, що їсть. Підтримуючи високий рівень так довго і маючи таку кількість титулів, він заслуговує ще більшої поваги".

Його стиль гри ми з Луїсом Енріке порівняли з "Матрицею". Неначе сцена зупиняється, все сповільнюється, і він віддає передачу.