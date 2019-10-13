Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна у дебютному поєдинку в надважкій вазі

Поєдинок проти Чазза Візереспуна став для колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг) Олександра Усика першим у новій категорії.

Усик розпочав поєдинок обережно та віддав центр рингу Візерспуну, а сам працював "другим номером" та перевіряв захист суперника переважно джебом.

У другому раунді українець почав вмикати під час атак ударну ліву руку та зробив акцент на удари по корпусу.

У третьому раунді Усик став прориватися на ближню дистанцію та нарощувати темп поєдинку. Візерспун відкривався та кілька разів небезпечно пробив правою.

У четвертій трихвилинці українець затиснув американця в куті та провів серію з чотирьох влучних потужних ударів.

У п'ятому раунді Візерспун вже виглядав відверто втомленим. Усик це відчував та не скидав темпу.

У шостому раунді українець атакував ще активніше та кружляв навколо суперника, бомбардуючи його серіями ударів. Перед гонгом Усик затиснув Візерспуна біля канатів та примусив думати лише про порятунок.

Розв'язка настала у сьомій трихвилинці. Усик загнав Візерспуна у кут, де суперник виглядав безпорадно. Американець протримався до кінця раунду, але у перерві відмовився від подальшого продовження бою - рефері зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Фото: НОК