Рейтинг ФИФА: Украина теряет одну позицию

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Сборная Украины стала жертвой прогресса США (+8 позиций). От возвращения в топ-20 команду Андрея Шевченко отделяют лишь 37 очков.

Следующий шанс улучшить свое положение в рейтинге ФИФА у сборной Украины будет в сентябре, когда "сине-желтые" в матче отбора на Евро-2020 на выезде сыграют против Литвы.

Что касается топ-3, то новым преследователем лидирующей Бельгии стала сборная Бразилии, потеснившая на третью строку действующих чемпионов мира французов. Также отметим возвращение в топ-5 Уругвая и прогресс на 8-ю строку сборной Колумбии.

Рейтинг ФИФА. 14 июня 2019 года:

1 (1). Бельгия - 1746 очков

2 (3). Бразилия - 1726

3 (2). Франция - 1718

4 (4). Англия - 1652

5 (8). Уругвай - 1637

6 (5). Португалия - 1631

7 (6). Хорватия - 1625

8 (13) Колумбия - 1622

9 (7). Испания - 1617

10 (11) Аргентина - 1610

11 (9). Швейцария - 1605

12 (18). Мексика - 1604

13 (10). Дания - 1589

14 (16). Чили - 1583

15 (11). Германия - 1582

16 (14). Италия - 1569

16 (14). Нидерланды - 1569

18 (17). Швеция - 1558

19 (21). Перу - 1552

20 (19). Сенегал - 1550

...

25 (24). Украина - 1513

По материалам Hronika.info