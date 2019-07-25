Рейтинг ФИФА: Украина теряет одну позицию
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Сборная Украины стала жертвой прогресса США (+8 позиций). От возвращения в топ-20 команду Андрея Шевченко отделяют лишь 37 очков.
Следующий шанс улучшить свое положение в рейтинге ФИФА у сборной Украины будет в сентябре, когда "сине-желтые" в матче отбора на Евро-2020 на выезде сыграют против Литвы.
Что касается топ-3, то новым преследователем лидирующей Бельгии стала сборная Бразилии, потеснившая на третью строку действующих чемпионов мира французов. Также отметим возвращение в топ-5 Уругвая и прогресс на 8-ю строку сборной Колумбии.
Рейтинг ФИФА. 14 июня 2019 года:
1 (1). Бельгия - 1746 очков
2 (3). Бразилия - 1726
3 (2). Франция - 1718
4 (4). Англия - 1652
5 (8). Уругвай - 1637
6 (5). Португалия - 1631
7 (6). Хорватия - 1625
8 (13) Колумбия - 1622
9 (7). Испания - 1617
10 (11) Аргентина - 1610
11 (9). Швейцария - 1605
12 (18). Мексика - 1604
13 (10). Дания - 1589
14 (16). Чили - 1583
15 (11). Германия - 1582
16 (14). Италия - 1569
16 (14). Нидерланды - 1569
18 (17). Швеция - 1558
19 (21). Перу - 1552
20 (19). Сенегал - 1550
...
25 (24). Украина - 1513
По материалам Hronika.info