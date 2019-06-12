"Шахтер" назначил нового главного тренера

Донецкий "Шахтер" объявил имя нового главного тренера.

Им стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщается на официальном сайте клуба.

В донецком клубе он сменил еще одного португальца Паулу Фонсеку, который возглавил итальянскую "Рому".

Контракт с 57-летним специалистом подписан сроком на два года.

Каштру перешел в "Шахтер" из португальский "Витории Гимарайнш", с которой он в прошлом году занял 5-е место в чемпионате, позволяющее принять участие в розыгрыше Лиги Европы.

С 2006-го по 2016-й годы он работал в системе "Порту". В марте 2014-го года он сменил того же Фонсеку на посту главного тренера и руководил командой до конца сезона.

Отметим, что Каштру стал 33-м тренером в истории "Шахтера". По материалам LB.ua