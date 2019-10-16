Шестой раз за карьеру: Месси вручили "Золотую бутсу"

Сегодня, 16 октября, состоялась церемония вручения "Золотой бутсы" нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Золотую бутсу" - приз, который вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе, Месси получил шестой раз за карьеру и является рекордсменом.

Для того, чтобы вручить приз Лионелю, на сцену вышли его сыновья: Тьяго и Матео передали награду отцу. Затем к ним присоединился супруга 32-летнего футболиста Антонелла Рокуццо.

Ранее Месси получил "Золотую бутсу" в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне Месси забил 36 мячей в испанской Ла Лиге.

При определении обладателя "Золотой бутсы" учитываются коэффициенты чемпионата: в пяти топ-лигах Европы один гол оценивается в два очка, каждый гол в лигах, занимающих с 6-го по 21-е место в рейтинге УЕФА, оценивается в 1,5 очка. Во всех остальных лигах каждый гол стоит 1 очко.

For you, daddy. pic.twitter.com/6DaKpRYJ2K- FC Barcelona (@FCBarcelona) 16 октября 2019 г. По материалам Dynamomania.com