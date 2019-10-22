Шевченко вошел в список лучших футболистов ХХI века по версии The Independent

The Independent представил рейтинг топ-100 лучших футболистов ХХI века.

Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду (2-е место) и Хави (3-е место).

Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, выступавший за "Динамо", "Милан" и "Челси", стал 19-м.

Топ-20 игроков по версии The Independent:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Хави

4. Роналдиньо

5. Андрес Иньеста

6. Роналдо

7. Тьерри Анри

8. Зинедин Зидан

9. Кака

10. Фабио Каннаваро

11. Андреа Пирло

12. Серхио Рамос

13. Джанлуиджи Буффон

14. Филипп Лам

15. Луиш Фигу

16. Луис Суарес

17. Серхио Бускетс

18. Стивен Джеррард

19. Андрей Шевченко

20. Неймар.

По материалам: independent.co.uk, Зеркало недели. Украина