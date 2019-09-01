Василий Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс

В Лондоне завершился боксерский поединок за три титула чемпиона мира в легком весе между аккерманцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Ломаченко и Кэмпбелл сразились за пояса WBA и WBO, которые принадлежат нашему боксеру, а также вакантный титул WBC.

Бой прошел все 12 раундов, хотя уже в пятом раунде было похоже, что от возможного нокдауна британца спас гонг.

В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка и уже 11-м раунде он все же отправил соперника в нокдаун.

На последней минуте заключительного раунда Василий Ломаченко был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко.

Таким образом, аккерманец не только сохранил два своих титула, но и завоевал пояс по версии WBC.