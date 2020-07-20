Цьогоріч "Золотий м'яч" залишиться в оргкомітеті вперше з 1956 року

"Золотого м'яча" найкращому футболістові світу не вручатимуть вперше з 1956 року. Таке рішення France Football прийняв з огляду на епідеміологічну ситуацію у світі.

France Football на своєму сайті оголосив про рішення не вручати "Золотий м'яч" за підсумками 2020 року. Без володаря також залишаться інші призи, серед яких нагороди найкращому воротареві, найкращому молодому гравцеві й найкращій футболістці.

Основні причини такого кроку полягають в тому, що, на думку засновників премії, через пандемію коронавірусу цей рік не можна оцінювати, як попередні, оскільки не у всіх країнах сезон був відновлений. Таким чином, при виборі переможця буде втрачена об'єктивність.

Також проблема полягає в журналістах, які повинні були визначити лауреата премії. Деякі з них можуть бути сконцентровані на особистих проблемах на тлі пандемії, а не на виборі найкращого футболіста року.

Це перший рік без "Золотого м'яча" за весь час існування призу - з 1956 року.

Тричі "Золотим м'ячем" володіли українські футболісти - Олег Блохін у 1975-му, Ігор Бєланов у 1986-мі та Андрій Шевченко у 2004-му. За матеріалами "Главком".