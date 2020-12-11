Динамо та Шахтар дізналися всіх потенційних суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

Представники УПЛ незабаром отримають перших опонентів у плей-офф Ліги Європи.

Динамо та Шахтар провели осінь в Лізі чемпіонів. Українські команди посіли треті місця в групах і вилетіли в Лігу Європи, де розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу. Сьогодні завершився груповий етап другого за престижністю єврокубка та визначилися всі учасники плей-офф Ліги Європи.

Динамо буде несіяним під час жеребкування, тому отримає в суперники когось з переможців груп ЛЄ або одну з трьох найкращих команд, які опустилися з ЛЧ (проти Шахтаря кияни не зіграють).

Потенційні суперники Динамо:

Манчестер Юнайтед (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Аякс (Нідерланди)

Рома (Італія)

Арсенал (Англія)

Байєр (Німеччина)

Рейнджерс (Шотландія)

ПСВ (Нідерланди)

Наполі (Італія)

Лестер (Англія)

Мілан (Італія)

Вільяреал (Іспанія)

Тоттенхем (Англія)

Динамо Загреб (Хорватія)

Хоффенхайм (Німеччина)

Шахтар буде сіяним під час жеребкування, тому отримає в суперники когось з других місць груп ЛЄ або одну з двох найгірших команд, які опустилися з ЛЧ (проти Динамо і Краснодара донеччани не зіграють).

Потенційні суперники Шахтаря:

Зальцбург (Австрія)

Олімпіакос (Греція)

Янг Бойз (Швейцарія)

Мольде (Норвегія)

Славія Прага (Чехія)

Бенфіка (Португалія)

Гранада (Іспанія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Брага (Португалія)

Лілль (Франція)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Антверпен (Бельгія)

Вольфсберг (Австрія)

Црвена Звезда (Сербія)

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня. Матч будуть зіграні 18 та 25 лютого 2021 року. За матеріалами football24.ua