Динамо звільнило увесь тренерський штаб клубу

Футбольний клуб "Динамо" оголосив про звільнення повного тренерського штабу команди, передає УНН з посиланням на сайт "біло- синіх".

Контракти розірвані із головним тренером Олексієм Михайличенком та його асистентами: Вадимом Євтушенком, Сергієм Федоровим та Михайлом Михайловим.

Сказано, що керівництво клубу не зміг задовольнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах.

Зазначається, що гра "Динамо" має вийти на якісно інший рівень.

Примітно, цього сезону "Динамо" виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. Однак клуб встановив деякі антирекорди. За матеріалами УНН.