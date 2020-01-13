Двое украинцев попали в сотню лучших боксеров всех времен - WBN

Украинские боксеры Владимир Кличко и Александр Усик попали в сотню лучших боксеров за всю историю портала World Boxing News

Кличко-младший занял 37-строку, а Усик замкнул лучшую сотню. Тринадцать ступенек до сотни не хватило Василию Ломаченко, а 39-ть - Виталию Кличко.

Также отметим, 354 место у нашего Виктор Постол и 379-е у Луиса Каплана (уроженец Киева).

Заметим, что лидером стал американец Флойд Мейвезер-младший, который обогнал филиппинца Мэнни Пакьяо и аргентинца Карлоса Монзона. За ними разместился Шугар Рэй Робинсон, Мухаммед Али, Джо Луис, Бернард Хопкинс, Арчи Мур, Оскар Де Ла Хойя, Хулио Сезар Чавес.