Гвардіола, Кріштіану Роналду і Реал - найкращі тренер, футболіст і команда століття

На церемонії Globe Soccer Awards нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав премію як футболіст століття.

35-річний Роналду за свою кар'єру вигравав чемпіонати Англії, Іспанії та Італії, багаторазово ставав володарем Кубків і Суперкубків країн. У нього п'ять перемог в Лізі чемпіонів.

Роналду три рази ставав володарем Золотого м'яча. Зі збірною Португалії він виграв чемпіонат Європи 2016 року.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав премію як тренер століття. 49-річний Гвардіола раніше також тренував Барселону, Барселону-Б і Баварію. В якості тренера він тричі виграв чемпіонати Іспанії та Німеччини, двічі ставав чемпіоном Англії, два рази виграв Лігу чемпіонів, тричі - клубний чемпіонат світу.

Клубом століття визнали мадридський Реал. Мадридський клуб в ХХI столітті п'ять разів виграв Лігу чемпіонів і сім раз - чемпіонат Іспанії.

За матеріалами footballua.tv