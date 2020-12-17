Левандовскі - найкращий футболіст року за версією FIFA

В Цюриху пройшла церемонія вручення нагород The Best FIFA Football Awards 2020. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Найкращим футболістом року став польський форвард "Баварії" Роберт Левандовскі, котрий випередив в цій номінації Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

Кращим тренером року вдруге поспіль став наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп

Кращим голом року став неперевершений гол вінгера "Тоттенехем" Сон Хін Міна у ворота "Бернлі".

Найкращим голкіпером світу став Мануель Нойєр.

Символічна збірна 2020 року:

Голкіпер: Аліссон Беккер ("Ліверпуль").

Захисники: Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк (обидвоє - "Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Йозуа Кімміх ("Баварія"), Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тьяго Алькантара ("Ліверпуль")

Нападники: Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовські ("Баварія").