Ліга чемпіонів: "Динамо" поступилося "Ювентусу"

У вівторок, 20 жовтня, київське "Динамо" поступилося туринському "Ювентусу" у першому турі Ліги чемпіонів. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський", інформує Радіо Свобода.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а у другому двічі відзначився форвард гостей Альваро Мората. Підсумковий рахунок матчу - 0:2 на користь "Ювентусу".

Крім італійців у групі G "Динамо" також протистоять іспанська "Барселона" і угорський "Ференцварош".

Завтра у Лізі чемпіонів стартує чинний чемпіон України донецький "Шахтар". У Мадриді гірники зіграють із "Реалом". Початок матчу - 19:55 за Києвом. За матеріалами Крым.Реалии