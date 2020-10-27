Лига чемпионов: где смотреть матч Шахтер - Интер

Сегодня, 27-го октября, на НСК Олимпийский состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер померится силами с Интером, сообщает Football.ua.

В прямом эфире поединок между украинской и итальянской командами покажет телеканал Футбол 1.

Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Поединок обслужит бригада арбитров во главе с болгарином Георгием Кабаковым.

Интер с одним баллом занимает третье место в группе Лиги чемпионов. Клуб потерпел одно поражение в восьми прошлых матчах во всех турнирах при пяти победах.

За команду не сыграют защитник Шкриняр, полузащитники Весино и Гальярдини (повреждения и самоизоляция).

Ориентировочные составы команды:

Шахтер: Пятов - Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко - Майкон, Алан Патрик - Тете, Марлос, Соломон - Дентиньо

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, Бастони, Коларов - Хакими, Барелла, Видаль, Эриксен, Перишич - Мартинес, Лукаку

За матеріалами korrespondent.net