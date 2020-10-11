Ліга націй. Україна поступилася Німеччині на "Олімпійському"

Збірна України з футболу завершила перше коло в елітному дивізіоні Ліги націй.

Тепер у нашому пасиві вже дві поразки, але завдяки невдачі у грі проти Іспанії швейцарці залишилися на останньому місці. Повідомляє Футбол газета.

Вже у вівторок збірна України на цьому ж стадіоні прийме команду Іспанії.

Ліга націй Дивізіон А Група 4 3 тур

Україна - Німеччина - 1:2 Голи: Малиновський, 75 (пен) - Гінтер, 20, Горецка, 49

Україна: Бущан - Караваєв, Забарний, Миколенко, Соболь - Малиновський, Сидорчук (Макаренко, 85), Коваленко (Шапаренко, 77) - Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук, Циганков (Зубков, 69).

Німеччина: Нойєр - Гінтер, Зюле, Рюдігер - Клостерманн (Джан, 90), Кімміх, Кроос, Халстенберг - Дракслер (Вернер, 79), Горецка - Гнабрі (Хаверц, 90+4).

Попередження: Малиновський - Кроос, Гінтер

За матеріалами footballgazeta.com