Матч ПСЖ-Істанбул перерваний: футболісти звинуватили суддю в расизмі

На матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ-Істанбул ББ стався расистський скандал. Через це гравці обох команд залишили поле.

За попередніми даними, румунський суддя Себастьян Чолтеску назвав асистента тренера П’єра Вебо цей чорний хлопець.

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Після чого виник конфлікт між арбітром та П’єром Вебо.

В результаті чого обидві команди залишили поле.

Футболістів намагався умовити повернутися на поле, але переговори ні до чого не привели.

На момент зупинки матчу рахунок команди ще не відкрили.

Деле Аллі дискваліфікували за жарт про Covid-19

У червні 2020 року англійський хавбек Тоттенгема Деле Аллі отримав один матч дискваліфікації за расистський жарт про коронавірус. Також футболіст мав сплатити £50 тис.(€56,2 тис.) штрафу.

У лютому цього року в аеропорту Гітроу Аллі виклав відео в соцмережі Snapchat, де він з маскою на обличчі висміює епідемію коронавірусу, знімаючи при цьому чоловіка азіатської зовнішності, який кашляє.

Після цього футболіст перевів камеру на пляшечку з антисептичним засобом для рук, написавши під роликом: Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістатися до мене.

За матеріалами ICTV Факти