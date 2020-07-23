Мірча Луческу став головним тренером київського Динамо

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) офіційно повідомив, що новим головним тренером став екстренер "Шахтаря" Мірча Луческу. Контракт з ним розрахований на 2 роки з можливою пролонгацією на 1 рік.

"Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами", - заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Сам Луческу розповів, що скучив за Україною і подякував за довіру керівництво команди.

"Я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо". Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - підкреслив тренер. За матеріалами Радіо Максимум