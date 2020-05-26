МОЗ дозволило відновити футбольний сезон в Україні з 30 травня

Міністерство охорони здоров'я України дозволило проведення матчів Української Прем'єр-ліги та Кубка України, починаючи з 30 травня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Тепер виконком УАФ повинен підтримати рішення про відновлення сезону, а також затвердити календар змагань. Таким чином, МОЗ дозволив збільшити кількість людей, яким можна буде перебувати на стадіоні під час матчу, до двохсот. За матеріалами УНІАН.

