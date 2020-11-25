Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років через зупинку серця, повідомляє clarin.com.

На початку листопада Марадона потрапив у лікарню після святкування свого 60-річчя. Марадоні стало погано і його доставили в лікарню, а КТ головного мозку змусило лікарів призначити операцію через виявлення субдуральної гематоми.

Повідомлялося, про те, що Марадона успішно переніс операцію і незабаром був виписаний. Останній раз Дієго бачили на публіці 30 жовтня на матчі 1-го туру чемпіонату Аргентини його команди "Хімнасія" і "Есгріми" (3:0).

Дієго Марадона головних успіхів під час ігрової кар'єри домігся з "Наполі", "Барселоною" і збірною Аргентини, з якою виграв чемпіонат світу 1986 року. Останнім місцем роботи Марадони була "Хімнасія" в чемпіонаті Аргентини. За матеріалами ZN.ua