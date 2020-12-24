Ресторанам і кафе дозволили працювати в новорічну ніч до 7 ранку

Ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч до 7 ранку дозволив Кабінет Міністрів.

Про це йдеться в постанові No301 від 23 грудня, передають Українські Новини.

"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів No 1236 від 9 грудня, замінивши в підпункті 12 цифру і слова "до 1 години" цифрою і словами "до 7 години", - йдеться в постанові.

Раніше Кабмін дозволив ресторанам і кафе в новорічну ніч працювати до 1 години ночі.

До 28 лютого робота громадського харчування заборонена з 23:00 до 7:00. Під час локдауну з 8 по 24 січня 2021 року ресторани й кафе зможуть працювати тільки на винос.

Кабмін затвердив жорсткий карантин (локдаун ) з 8 по 24 січня включно.

Раніше експерти підрахували, у скільки обійдеться українцям новорічний стіл в цьому році. В середньому по Україні вартість новорічного столу 2021 для української сім'ї з 4 осіб обійдеться в 1706 гривень. Це на 5,3% більше, ніж торік.