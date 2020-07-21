Роналду побив рекорд Шевченка та приніс Ювентусу перемогу над Лаціо

"Ювентус" у 34-му турі італійської Серії А приймав "Лаціо" - туринці здобули перемогу з рахунком 2:1.

Дубль за три хвилини оформив Кріштіану Роналду - на 51-й португалець реалізував пенальті, а на 54-й замкнув передачу партнера. Гості скоротили відставання зусиллями Чіро Іммобіле, але врятувати нічию не змогли.

Форвард "Ювентуса" записав на свій рахунок 50-й і 51-й голи в 61-му матчі чемпіонату Італії. Це дозволило Роналду побити рекорд Андрія Шевченка - він швидше за всіх подолав позначку в 50 забитих м'ячів в Серії А, починаючи з сезону-1994/95. Українець зробив це за 68 матчів у складі "Мілана".

Також 35-річний бомбардир став першим футболістом в історії, який забив 50 або більше голів в Англійській Прем'єр-лізі, Ла Лізі та Серії А.

"Ювентус" набрав 80 очок і продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату. Команда випереджає "Інтер" на вісім пунктів. "Лаціо" має 69 очок і залишається четвертим.

"Ювентус" - "Лаціо" - 2:1

Голи: Роналду, 51 (пенальті), 54 - Іммобіле, 84 (з пенальті)

"Ювентус": Щесни, Куадрадо, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, Ремсі (Матюіді, 57), Бентанкур, Рабьо, Дуглас Коста (Даніло, 57), Дібала (Лайки, 89), Роналду

"Лаціо": Стракоша, Баштуш, Луїс Феліпе (Фальбо, 89), Ачербі, Лаццаро (Моро, 90), Мілінкович-Савич, Катальді (А. Андерсон, 75), Пароло, Дж. Андерсон (Вавро, 67), Кайседо (Адеканьє, 66), Іммобіле

Попередження: Алекс Сандро, Бонуччі, Даніло - Дж. Андерсон

За матеріалами УНІАН.