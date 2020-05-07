Росія готова надати Усикові і Ломаченку громадянство

Генеральний секретар Федерації боксу Р Ф Умар Кремльов підтримав внесених у базу сайту "Миротворець" українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка.

"Усик і Ломаченко - гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусі, весь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую.

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Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні, це максимум кілька тисяч осіб.

У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів.

Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - сказав Кремльов в інтерв'ю "Спорт-Експресу". За матеріалами Високий Замок.