"Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" в Лізі чемпіонів

У середу, 21 жовтня, в Мадриді на стадіоні імені Альфредо Ді Стефано в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічалися "Реал" і донецький "Шахтар".

Українській команді в Іспанії не могли допомогти Кривцов, Степаненко, Болбат, Коваленко, Матвієнко, Тайсон, Алан Патрік і Жуніор Мораєс, але це не завадило донеччанам провести неймовірний перший тайм.

Донеччани провели три разючі атаки - Тете відкрив рахунок, автогол дозволив "Шахтарю" подвоїти перевагу, а Соломон забив третій гол і ще до перерви відправив господарів поля в нокдаун.

Другий тайм "Реал" почав з взяття воріт завдяки дальньому удару Модрича. Пізніше на заміну вийшов Вінісіус Жуніор і першим дотиком скоротив відставання іспанців до одного гола.

У футболістів "Шахтаря" ставало все менше сил, а "Реал" посилював тиск на ворота донеччан. У додатковий час Вальверде завдав результативного удару - м'яч зрикошетив від Судакова між ніг воротарю "Шахтаря". Суддя запідозрив офсайд у Вінісіуса і подивився VAR, після чого відмінив взяття воріт. Це дозволило "гірникам" здобути історичну перемогу.

"Реал" - "Шахтар" - 2:3 Голи: Модрич, 53, Вінісіус, 59 - Тете, 29, Варан, 33 (автогол), Соломон, 42

"Реал": Куртуа, Менді, Варан, Мілітао, Марсело, Вальверде, Каземіро, Модрич (Кроос, 70), Родріго (Бензема, 46), Йовіч (Вінісіус, 59), Асенсіо

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо (В'юнник, 90+4), Марлос, Соломон (Вітао, 90+1), Тете, Дентіньо (Судаков, 86)

Попередження: Асенсіо, Мілітао - Корнієнко, Бондар

У наступному матчі групи B "Шахтар" зустрінеться з "Інтером" у Києві 27 жовтня.

"Реал" - "Шахтар": ключові моменти матчу, відео голів. За матерiалами ZN.UA