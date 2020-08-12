"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Во вторник, 11 августа, в Гельзенкирхене (Германия) в рамках матча 1/4 финала Лиги Европы встречались донецкий "Шахтер" и швейцарский "Базель".

Команда Луиша Каштру праздновала победу со счетом 3:0.

Ключевые события матча произошли в первом тайме. "Шахтер" очень уверенно начал матч и смог весьма быстро сделать счет 2:0. На второй минуте отличился Жуниор Мораес - форвард замкнул головой подачу с углового.

На 22-й минуте уже Тайсон завершил классную атаку "Шахтера" - после удара бразильца мяч от ноги защитника швейцарцев залетел в ворота.

Дальше вратарь "Базеля" спас свою команду после ударов Мораеса и Марлоса, а Маркос Антонио сотряс каркас ворот.

Швейцарцы долгое время вообще не мог ничего создать, а в себя команда пришла в середине второго тайма, но возродить интригу все равно не получилось. Два раза арбитр слушал подсказки VAR, когда "Базель" требовал назначения пенальти - оба раза сопернику "горняков" было отказано.

"Шахтер", в свою очередь, свой 11-метровый заработал на 74-й минуте. Тайсон вошел в штрафную и получил подножку от защитника. Наказание точно исполнил Алан Патрик.

Точку поставил Додо уже на последних минутах, когда получил пас в контратаке, вошел в штрафную и нанес прицельный удар - вратарь коснулся мяча, но не спас "Базель" - 4:0.

"Базель" все-таки размочил счет в добавленное время усилиями ван Вольфсвинкеля, но не более того.

В полуфинале "Шахтер" сыграет с "Интером". Встреча чемпиона Украины и гранда чемпионата Италии состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

"Шахтер" в третий раз в своей истории вышел в полуфинал Лиги Европы или ее предшественника Кубка УЕФА.

"Шахтер" - "Базель" - 4:1 Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (пен.), Додо, 88 - ван Вольфсвинкель, 90+2

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Маркос Антонио (Майкон, 86), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Алан Патрик (Коваленко, 77), Тайсон (Тете, 86), Мораес (Фернандо, 86)

"Базель": Николич, Видмер, Алдерет, ван дер Верф (Рамирес, 73), Петретта, Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай, Штокер (ван Вольфсвинкель, 73), Кабрал (Адеми, 73), Пюлюлю

Предупреждения: Алан Патрик, Бондарь - Фрай, Кабрал

По материалам ZN.UA