Швед Дюплантіс побив рекорд Сергія Бубки, який тримався 26 років

Шведський легкоатлет Арманд Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною на відкритому повітрі.

На етапі "Діамантової ліги" в Римі 20-річний спортсмен ввечері 17 вересня взяв висоту 6 м 15 см, йдеться у пресрелізі змагань.

Таким чином Дюплантіс побив рекорд українця Сергія Бубки, встановлений 31 липня 1994 року. На змаганнях в італійському місті Сестрієре Бубка здолав висоту 6 м 14 см.

У лютому цього року Дуплантіс встановив два світові рекорди у стрибках з жердиною в приміщенні - 6 м 17 см та 6 м 18 см. Останній залишається офіційним світовим рекордом як на закритих, так і на відкритих майданчиках.

Понад 20 років рекорд зі стрибків з жердиною в приміщенні - 6 м 15 см - також належав Сергію Бубці. 2014 року француз Рено Лавіллені на турнірі "Зірки жердини" в Донецьку стрибнув на 6 м 6 см. За матеріалами LB.ua